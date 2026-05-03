Circoscrizioni Giordano | Rafforzare il decentramento per dare voce e risposte concrete ai territori

Nelle interviste pubblicate da Reggio Today, i candidati alla presidenza delle Circoscrizioni hanno condiviso le loro idee sul rafforzamento del decentramento. L’obiettivo è garantire una presenza più forte e risposte più dirette ai bisogni dei territori. La serie di interviste continua, con approfondimenti sui programmi e le proposte di ciascun candidato in vista delle prossime consultazioni.