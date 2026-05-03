Circoscrizioni Giordano | Rafforzare il decentramento per dare voce e risposte concrete ai territori
Nelle interviste pubblicate da Reggio Today, i candidati alla presidenza delle Circoscrizioni hanno condiviso le loro idee sul rafforzamento del decentramento. L’obiettivo è garantire una presenza più forte e risposte più dirette ai bisogni dei territori. La serie di interviste continua, con approfondimenti sui programmi e le proposte di ciascun candidato in vista delle prossime consultazioni.
Proseguono le interviste di Reggio Today dedicate ai candidati alla presidenza delle Circoscrizioni., tra questi, per il centrosinistra, Giuseppe Giordano si propone per la guida della III Circoscrizione Reggio Nord (Catona, Salice, Rosalì, Villa San Giuseppe, Gallico, Sambatello e Archi) un.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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