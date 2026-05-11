Retrocessione Acr il presidente del Messina Justin Davis | Non ci sono parole che possano addolcire ciò che è successo
Il presidente del Messina ha commentato la retrocessione della squadra in Eccellenza, affermando che non ci sono parole che possano alleviare quanto accaduto. La squadra di calcio cittadina è stata retrocessa, segnando una delle esperienze più difficili nella sua storia. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato reazioni tra i tifosi e la comunità locale. La notizia si inserisce in un contesto di cambiamenti e sfide per il club.
La retrocessione del Messina in Eccellenza rappresenta una delle pagine più amare della storia sportiva cittadina. Il presidente Justin Davis ha commentato, così, l’epilogo di Ragusa su Instagram: “Alla città di Messina, non ci sono parole che possano addolcire quello che è successo. Il Messina è.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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