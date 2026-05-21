Acquasparta la comunità piange la scomparsa del giovanissimo Nicolò | Il tuo sorriso rimarrà impresso nelle vie del borgo

A Acquasparta, la comunità è in lutto per la morte di Nicolò Bartolucci, un giovane di appena diciotto anni. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti, che ricordano il suo sorriso e la presenza vivace nel borgo. La scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto tra amici, familiari e conoscenti, che si sono stretti attorno alla famiglia del ragazzo. In paese si susseguono i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto.

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