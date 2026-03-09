Bari piange la scomparsa del professor Ennio Triggiani | Lascia impronta indelebile nella comunità

Bari si congeda con dolore dal professor Ennio Triggiani, scomparso all’età di 77 anni. Docente di diritto dell’Unione europea presso l’Università di Bari, ha insegnato nel dipartimento di Scienze politiche. Dal 2005 al 2012 è stato anche preside della facoltà di Scienze politiche e, in passato, ha ricoperto altri incarichi accademici. La sua perdita è stata annunciata dalla comunità universitaria locale.

Docente di Diritto europeo, in passato preside della facoltà di Scienze politiche, aveva 77 anni. Il cordoglio del sindaco Leccese: "E' stato un maestro, un amico, un collega autorevole e affidabile" Bari piange il professor Ennio Triggiani, scomparso oggi all'età di 77 anni. Professore ordinario di diritto dell'Unione europea del dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Bari, dal 2005 al 2012 era stato anche preside della facoltà di Scienze politiche, mentre dal 1994 al 1999 aveva ricoperto l'incarico di direttore del Dipartimento di diritto internazionale e dell'Unione Europea presso la facoltà di Giurisprudenza.