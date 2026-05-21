A Napoli si è concluso con un risultato positivo l’incontro tra il Coordinamento Campano dei comitati per l’acqua pubblica, il Comitato acqua pubblica Napoli e l’assessore incaricato presso il Comune. Durante la riunione, sono state discusse varie proposte riguardanti la gestione delle risorse idriche nella città. I rappresentanti dei comitati hanno espresso soddisfazione per la disponibilità mostrata dall’assessore e per la volontà di valutare le proposte avanzate. La discussione si è svolta in un clima di collaborazione e apertura.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Coordinamento Campano dei comitati per l’acqua pubblica e il Comitato acqua pubblica Napoli esprimono soddisfazione per l’incontro di ieri con l’assessore Cosenza presso il Comune di Napoli, dal quale si evince un’apertura alle nostre proposte. Il confronto ha sancito una netta e condivisa volontà politica: l’azienda speciale ABC (Acqua Bene Comune) non deve essere trasformata in una società per azioni (S.p.A.), blindando così la natura interamente pubblica e partecipata della gestione idrica cittadina. Il punto di partenza tecnico e giuridico della discussione è stato il parere del professor Alberto Lucarelli.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Acqua pubblica a Napoli: fumata bianca a Palazzo San Giacomo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Papa Leone XIV in visita a Pompei e Napoli: un anno fa la fumata bianca in Piazza San PietroPapa Leone XIV è arrivato a Pompei per la visita pastorale che oggi lo porterà prima nella città mariana e poi a Napoli.

Papa Leone XIV in visita a Pompei e Napoli: un anno fa la fumata bianca in Piazza San Pietro – la direttaPapa Leone XIV è arrivato a Pompei per la visita pastorale che oggi lo porterà prima nella città mariana e poi a Napoli.