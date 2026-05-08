Un anno fa, nella Basilica di San Pietro, si annunciava ufficialmente la nomina del nuovo Papa Leone XIV. Oggi, il pontefice si trova in Italia per una visita pastorale, iniziata a Pompei e proseguita a Napoli. Dopo aver lasciato la città mariana, il Papa proseguirà il suo viaggio nella seconda tappa partenopea. La visita include incontri con fedeli e autorità locali, con una serie di eventi programmati nelle due città.

Papa Leone XIV è arrivato a Pompei per la visita pastorale che oggi lo porterà prima nella città mariana e poi a Napoli. Oggi Prevost celebra il primo anniversario dopo la fumata bianca dell’8 maggio 2025, come successore del defunto Papa Francesco. Al suo arrivo nell’area meeting del Santuario il Papa è stato accolto da monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo di Pompei, dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, dal prefetto di Napoli Michele di Bari, dal sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi e dal sindaco di Pompei Andreina Esposito. Nella sala Luisa Trapani, il Papa sta incontrando incontra “le Opere di Carità”, persone provenienti da contesti di disagio sociale, accolte nei diversi Centri del Santuario.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV in visita a Pompei e Napoli: un anno fa la fumata bianca in Piazza San Pietro – la diretta

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