Un anno fa si è verificata la fumata bianca in Piazza San Pietro, annunciando l’elezione di Papa Leone XIV. Oggi, il pontefice è arrivato a Pompei per una visita pastorale, che lo condurrà successivamente a Napoli. La visita si svolge in due tappe, prima nella città mariana e poi nel capoluogo campano. L’arrivo del papa è stato accompagnato da un clima di attesa tra i fedeli presenti.

Papa Leone XIV è arrivato a Pompei per la visita pastorale che oggi lo porterà prima nella città mariana e poi a Napoli. Oggi Prevost celebra il primo anniversario dopo la fumata bianca dell’8 maggio 2025, come successore del defunto Papa Francesco. Al suo arrivo nell’area meeting del Santuario il Papa è stato accolto da monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo di Pompei, dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, dal prefetto di Napoli Michele di Bari, dal sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi e dal sindaco di Pompei Andreina Esposito. Nella sala Luisa Trapani, il Papa sta incontrando incontra “le Opere di Carità”, persone provenienti da contesti di disagio sociale, accolte nei diversi Centri del Santuario.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV in visita a Pompei e Napoli: un anno fa la fumata bianca in Piazza San Pietro

Notizie correlate

In diretta la visita di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli dell’8 maggioMessa e Supplica dal Santuario, incontri con clero e cittadini, speciali e approfondimenti su Tv2000.

Leggi anche: Papa Leone XIV a Pompei e Napoli l’8 maggio, poi ad Acerra il 23: doppia visita in Campania

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca; Vaticano, Marco Rubio vede Papa Leone XIV: Incontro amichevole, impegno comune per pace.

Papa Leone XIV è arrivato a Pompei per la visita pastorale. Dopo andrà a NapoliLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it

Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei: il pontefice è atterrato al Santuario, il programma e le tappe in direttaPapa Leone XIV a Pompei per la Supplica della Madonna, poi a Napoli per la visita al Duomo e l'incontro con la cittadinanza oggi 8 maggio. Città blindate fin dalla sera prima, dirette televisive da ... fanpage.it

Papa Leone ha fatto in questi istanti il suo arrivo in elicottero nell'area meeting del Santuario di Pompei dove compie una visita pastorale che nel pomeriggio toccherà anche Napoli nel primo anniversario di pontificato. #ANSA - facebook.com facebook

#DanielaFumarola: «Nel primo anniversario dell’elezione di Papa Leone XIV rinnoviamo la nostra vicinanza e gratitudine al Pontefice per il suo richiamo costante alla pace, al dialogo e alla giustizia sociale. La sua parola rappresenta un riferimento prezioso p x.com