Accordi | rinnovata la collaborazione tra Sant’Anna e Unione Industriale Pisana

Il 19 maggio 2026, la Scuola Superiore Sant’Anna e l’Unione Industriale Pisana hanno firmato una nuova convenzione quadro. L’accordo mira a rafforzare i legami tra istituti di ricerca, percorsi di alta formazione e il sistema produttivo locale. La collaborazione si inserisce in un processo di consolidamento di relazioni già esistenti tra le due realtà. La firma è stata annunciata ufficialmente attraverso un comunicato congiunto.

Pisa, 19 maggio 2026 - La Scuola Superiore Sant’Anna e l’Unione Industriale Pisana rinnovano la propria collaborazione attraverso una nuova convenzione quadro finalizzata a consolidare il rapporto tra mondo della ricerca, alta formazione e sistema produttivo del territorio. L’accordo, firmato oggi alla presenza del Rettore Nicola Vitiello e del Presidente di Unione Industriale Pisana Andrea Madonna, conferma l’impegno congiunto delle due istituzioni nello sviluppare interventi mirati a facilitare e sviluppare il trasferimento tecnologico al fine di migliorare la competitività del tessuto imprenditoriale. La convenzione prevede anche l’attivazione di percorsi formativi, stage e occasioni di collaborazione rivolti alle allieve e agli allievi della Scuola e ai partecipanti delle attività formative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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