Viabilità area industriale Campo Calabro la strada consortile verrà rinnovata

La strada consortile dell’area industriale di Campo Calabro sarà oggetto di un intervento di rinnovo. La modifica riguarda un tratto specifico della viabilità locale e prevede lavori di riqualificazione della strada. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza dettagli sui tempi di realizzazione o sui soggetti coinvolti. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato riguardo alle motivazioni di questa modifica.

A renderlo noto sono i consiglieri comunali, Rocco Messineo, Giovanni Richichi e Giuseppe Buda, insieme al consigliere comunale di Reggio Calabria, Roberto Vizzari “Esprimiamo grande soddisfazione per l’importante intervento che interesserà il nostro territorio e che rappresenta un passo concreto verso il miglioramento della viabilità e, quindi, dei servizi a beneficio di Campo Calabro e delle altre realtà del comprensorio. Grazie infatti all’interessamento del nostro deputato Francesco Cannizzaro, la strada consortile dell’agglomerato industriale Campo Calabro-Reggio Calabria-Villa San Giovanni verrà totalmente rinnovata”. Con una spesa di... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Viabilità area industriale Campo Calabro, la strada consortile verrà rinnovata Articoli correlati Strada consortile Concessa, via libera ai lavori dopo la riunione in prefetturaUn passo decisivo verso il ripristino della strada consortile Concessa è stato compiuto oggi grazie a un incontro del comitato operativo viabilità... "Un pericolo quotidiano ignorato" sulla strada consortile a Concessa“In qualità di cittadino, sento il dovere di denunciare pubblicamente lo stato di grave pericolosità in cui versa la strada consortile in località... Contenuti utili per approfondire Campo Calabro Argomenti discussi: SP16 Campo Calabro-Melia, frana ad Acquamurata. Vizzari: Subito un cronoprogramma per ripristinare la viabilità; Interviene l’on. Cannizzaro: la strada consortile Campo Calabro-Reggio Calabria-Villa San Giovanni è pronta a rinascere. Frana lungo la Campo Calabro – Melia, Vizzari (FI) incalza la Città Metropolitana. ripristinare subito la viabilitàLa situazione della Strada Provinciale 16, colpita da un grave movimento franoso in località Acquamurata, non può più attendere. È questo il monito lanciato dal Coordinatore dell’Area dello Stretto ... strettoweb.com