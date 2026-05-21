Accoltellato alla gamba mentre era in scooter | volevano rapinarlo

Nella serata di ieri, un giovane di 21 anni si è recato al pronto soccorso del Cto con una ferita da arma da taglio alla gamba, dopo essere stato accoltellato mentre era in scooter. La vittima, già noto alle forze dell’ordine, ha riferito di aver subito l’aggressione con l’intento di rapinarlo. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare eventuali responsabili e ricostruire la dinamica dell’incidente.

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Un 21enne, già noto alle forze dell'ordine, nella serata di ieri si è presentato al pronto soccorso al Cto con una ferita da arma da taglio. Da una prima ricostruzione sembra che vittima mentre percorreva in sella al proprio scooter via Taverna Rossa a Casavatore sarebbe stata avvicinata da due. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Ragazzino accoltellato nel cuore di Napoli: volevano rapinarloUn ragazzo di 15 anni è stato accoltellato a una gamba su corso Garibaldi durante un tentativo di rapina. Napoli, 36enne accoltellato alla gamba mentre passeggia a Salvator Rosa finisce in ospedaleIl 36enne aggredito da sconosciuti mentre camminava in via Salvator Rosa: portato al Cardarelli e medicato. Tentata rapina a Casavatore: ragazzo accoltellato per difendere lo scooter - A Casavatore un 21enne ferito alla gamba mentre proteggeva il suo scooter dai rapinatori. Continua la lettura : ift.tt/rBo1bOU x.com Accoltellato alla gamba mentre era in scooter: volevano rapinarloUn 21enne, già noto alle forze dell'ordine, nella serata di ieri si è presentato al pronto soccorso al Cto con una ferita da arma da taglio. Da una prima ricostruzione sembra che vittima mentre percor ... napolitoday.it Casavatore, 21enne accoltellato a una gamba: avevano tentato di rapinarlo in scooterI carabinieri sono intervenuti nella notte al pronto soccorso del CTO di Napoli per una persona ferita da arma da taglio. Un 21enne napoletano, già noto alle ... ilmattino.it