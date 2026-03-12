Ragazzino accoltellato nel cuore di Napoli | volevano rapinarlo

Un ragazzo di 15 anni è stato ferito a una gamba ieri pomeriggio a Napoli, nel tentativo di rapina su corso Garibaldi vicino alla stazione della Circumvesuviana di Porta Nolana. Secondo quanto riferito, l'aggressione è avvenuta mentre il giovane si trovava in strada, e l'aggressore ha usato un'arma da taglio. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato a una gamba su corso Garibaldi durante un tentativo di rapina. Non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato a una gamba nel tardo pomeriggio di ieri durante un tentativo di rapina avvenuto su corso Garibaldi, nei pressi della stazione della Circumvesuviana di Porta Nolana. Il giovane non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, la giovane vittima sarebbe stata avvicinata da alcuni malintenzionati. Gli avrebbero poi intimato di consegnare denaro e telefono: il ragazzo ha provato a fuggire, ma uno dei rapinatori lo ha colpito con un’arma da taglio alla gamba. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Polo scolastico sotto assedio, giovane pestato sulla passerella. Minori volevano rapinarloPrato, 11 gennaio 2026 – Ancora un’aggressione ad uno studente dell’istituto Dagomari di via Reggiana.

Prete accoltellato alla gola a Modena, il testimone: “L’aggressore voleva ucciderlo, non rapinarlo”Don Rodrigo Grajales Gaviria, sacerdote colombiano di 45 anni, è fuori pericolo dopo un intervento chirurgico per le ferite subite.

Il calciatore Bruno Petrone accoltellato in centro a Napoli dopo un inseguimento

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ragazzino accoltellato

Temi più discussi: Genova, un altro ragazzino accoltellato. E la Salis attacca il governo; Ragazzino accoltellato sul bus, due settimane fa la prima lite per uno spintone. L’aggressore: Ho avuto paura; Genova, 16enne accoltellato alla schiena in pieno centro storico: è grave. Colpito con un solo fendente, l'aggressore si è dileguato; Genova, ragazzo di 16 anni accoltellato alla schiena in piena zona movida: caccia all'aggressore.

Ragazzino accoltellato nel cuore di Napoli: volevano rapinarloUn ragazzo di 15 anni è stato accoltellato a una gamba su corso Garibaldi durante un tentativo di rapina. Non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri ... napolitoday.it

Sangue in via Toledo, accoltellato un ragazzinoNAPOLI. Ancora un episodio di violenza giovanile nel cuore della Napoli commerciale, via Toledo. Un minorenne incensurato è stato ferito da una coltellata nel tentativo, secondo quanto lui racconta e ... ilroma.net

Genova, ragazzino accoltellato sul Bus, l’aggressore si dice pentito facebook

Ragazzino accoltellato su bus, mercoledì interrogatorio aggressore x.com