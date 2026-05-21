Maria Oggionni ha raccontato di essere stata accoltellata nel Lodigiano dopo aver fermato la sua auto per prestare soccorso a un’altra persona. Durante l’aggressione, ha detto di aver pensato di morire ma di aver comunque deciso di aiutare. La donna ha ringraziato il personale sanitario che le ha prestato le prime cure e le ha salvato la vita. La vicenda ha suscitato attenzione nella zona, dove si indaga sull’accaduto.

Maria Oggionni racconta l’aggressione nel Lodigiano e ringrazia il personale sanitario che le ha salvato la vita. Pensava di morire. Oggi, dal letto dell’ospedale, dice che si fermerebbe ancora. Dopo ore di paura e con il rischio iniziale per la vita ormai superato, Maria Oggionni, la biologa accoltellata lungo una strada del Lodigiano mentre si era fermata per prestare soccorso, ha scelto di raccontare quei minuti drammatici e di rivolgere il suo primo pensiero a chi le ha salvato la vita. Intervistata dal Tg1 dagli Spedali Civili di Brescia, la donna ha voluto ringraziare pubblicamente medici e soccorritori. «Tutto il personale del 118 e dell’elisoccorso ha una professionalità, una umanità, una empatia che non potrò mai dimenticare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Accoltellata dopo essersi fermata a prestare soccorso, Maria Oggionni: ‘Pensavo di morire ma aiuterei ancora’

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