Accoglienza studenti provenienti da Gaza avviso da 1,5 milioni | domande entro il 26 maggio

Da orizzontescuola.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto un avviso rivolto alle scuole che intendono accogliere studenti provenienti da Gaza. La scadenza per presentare le domande è fissata alle ore 18 del 26 maggio 2026. L’iniziativa riguarda un totale di 1,5 milioni di euro destinati a supportare l’accoglienza. Le istituzioni scolastiche interessate devono inviare le domande entro la data stabilita, secondo le modalità indicate nel bando.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scade alle ore 18 del 26 maggio 2026 il termine per presentare le candidature all’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito destinato alle scuole che accolgono studentesse e studenti provenienti dal territorio di Gaza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Video ? Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Studenti provenienti da Gaza: ecco il DECRETO da 1,5 milioni per inclusione e continuità didattica e l’AVVISO con scadenza il 26 maggio

Bando da 1,5 milioni per scuole che accolgono studenti provenienti da GazaIl ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi il bando per garantire l’integrazione, il diritto allo studio e la continuità didattica...

accoglienza studenti provenienti daDieci studenti palestinesi provenienti da Gaza in arrivo all’Università Statale di MilanoMILANO (ITALPRESS) – L’Università Statale di Milano si prepara ad accogliere l’ultimo gruppo di studenti palestinesi che stava aspettando da mesi e che ... ilnordestquotidiano.it

CONFERENZA Corridoi universitari, l’Università di Foggia apre le porte a due studenti di GazaLa conferenza stampa si è svolta nell’Auditorium Bruno Di Fortunato di Palazzo Ateneo, alla presenza dei rappresentanti dell’Università. statoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web