Accoglienza studenti provenienti da Gaza avviso da 1,5 milioni | domande entro il 26 maggio
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto un avviso rivolto alle scuole che intendono accogliere studenti provenienti da Gaza. La scadenza per presentare le domande è fissata alle ore 18 del 26 maggio 2026. L’iniziativa riguarda un totale di 1,5 milioni di euro destinati a supportare l’accoglienza. Le istituzioni scolastiche interessate devono inviare le domande entro la data stabilita, secondo le modalità indicate nel bando.
Scade alle ore 18 del 26 maggio 2026 il termine per presentare le candidature all’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito destinato alle scuole che accolgono studentesse e studenti provenienti dal territorio di Gaza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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