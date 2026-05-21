Accoglienza studenti provenienti da Gaza avviso da 1,5 milioni | domande entro il 26 maggio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto un avviso rivolto alle scuole che intendono accogliere studenti provenienti da Gaza. La scadenza per presentare le domande è fissata alle ore 18 del 26 maggio 2026. L’iniziativa riguarda un totale di 1,5 milioni di euro destinati a supportare l’accoglienza. Le istituzioni scolastiche interessate devono inviare le domande entro la data stabilita, secondo le modalità indicate nel bando.

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