Bando da 1,5 milioni per scuole che accolgono studenti provenienti da Gaza

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto un nuovo bando con un finanziamento di 1,5 milioni di euro destinato alle scuole che accolgono studenti provenienti da Gaza. La misura mira a sostenere le istituzioni scolastiche che ospitano questi studenti, offrendo risorse specifiche per favorire l’integrazione e il supporto educativo. La pubblicazione del bando segue le recenti iniziative di sostegno alle comunità coinvolte in situazioni di crisi.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi il bando per garantire l’integrazione, il diritto allo studio e la continuità didattica attraverso azioni formative e di supporto, anche linguistico, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie non commerciali e ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia) che accolgono studentesse e studenti provenienti dal territorio di Gaza. L’avviso è finanziato con risorse pari a 1,5 milioni di euro. Le scuole possono attivare laboratori di lingua italiana L2 - Italiano per stranieri, ma anche percorsi formativi nelle principali aree disciplinari (es. linguistico-artistico-espressiva, matematico-scientifico-tecnologica) per il potenziamento delle competenze didattiche di base.🔗 Leggi su Feedpress.me

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