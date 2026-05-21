Accoglienza braccianti a Boncuri | il Comune riapre i termini per le imprese agricole

Il Comune di Nardò ha deciso di riaprire i termini dell’avviso pubblico rivolto alle aziende agricole locali, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e rafforzare un sistema di accoglienza per i braccianti. La decisione mira a garantire un processo più aperto e trasparente, coinvolgendo nuovamente le imprese interessate. La riapertura riguarda le modalità di adesione e la presentazione delle domande, con nuove scadenze stabilite dall’amministrazione comunale. Non sono stati forniti dettagli sui requisiti o sui criteri di selezione.

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