Ciclone Harry la Regione riapre i termini per la richiesta di contributo straordinario alle imprese

La Regione ha deciso di riaprire i termini per la presentazione delle domande di contributo straordinario a favore delle imprese colpite dal ciclone Harry nel mese di gennaio. La misura riguarda principalmente le attività balneari e quelle situate lungo i litorali che hanno subito danni a causa del maltempo. Le nuove scadenze sono state pubblicate ufficialmente e le imprese interessate possono presentare nuovamente le richieste.

Riaperti i termini per la presentazione delle domande di contributi straordinari per le imprese, in particolare quelle balneari e ricadenti sui litorali, che hanno subìto danni dal ciclone Harry lo scorso mese di gennaio. Lo ha stabilito la Regione Siciliana con un decreto del dirigente generale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Ciclone Harry, dalla Regione un contributo di 5 mila euro a fondo perduto alle imprese danneggiateLa Regione è pronta a partire con i primi aiuti economici alle imprese siciliane colpite dal ciclone Harry. Ciclone Harry: la Regione amplia i ristori anche alle imprese non costiereABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovi contributi per le attività colpite nell’entroterra La Regione Siciliana ha deciso di estendere i contributi... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ciclone Harry Temi più discussi: Ciclone Harry, già pagati ristori per 4,6 milioni e autorizzati 156 interventi nei lidi balneari danneggiati; Danni del ciclone Harry, proroga dei termini per la richiesta di contributi economici e per la ricognizione dei danni; Ciclone Harry e frana di Niscemi, oltre 4,6 milioni di ristori già pagati alle imprese in due settimane; Ciclone Harry, la Regione estende lo stato di emergenza: coinvolti anche nord e ovest Sardegna. Ciclone Harry, la Regione riapre i termini per la richiesta di contributo straordinario alle impreseRiaperti i termini per la presentazione delle domande di contributi straordinari per le imprese, in particolare quelle balneari e ricadenti sui litorali, che hanno subìto danni dal ciclone Harry lo sc ... ilsicilia.it Ciclone Harry, la Regione Sicilia riapre i termini di richiesta dei contributi per le impreseRiaperti i termini per la presentazione delle domande di contributi straordinari per le imprese, in particolare quelle balneari e ricadenti sui litorali, che hanno subìto danni dal ciclone Harry lo sc ... msn.com Telespazio Messina. . EVENTI METEO ESTREMI, ANCORA NESSUN UFFICIO REGIONALE OPERATIVO EVENTI ESTREMI, ANCORA NESSUN UFFICIO REGIONALE ATTIVO. DOPO I DANNI DEL CICLONE HARRY E DELLE TEMPESTE DI FEBBRAIO - facebook.com facebook