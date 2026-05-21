Accise carburanti nuovo giro di sconti Partite Iva | versamenti a fine luglio poi interessi raddoppiati allo 0,8%
Il governo sta valutando un ulteriore rinvio per i versamenti delle accise sui carburanti, con possibili date tra il 20 e il 31 luglio. Le partite IVA dovranno effettuare i pagamenti entro questa nuova scadenza. Contestualmente, i tassi di interesse applicati sui versamenti sono stati raddoppiati e salgono allo 0,8 per cento. La discussione riguarda anche l’introduzione di nuovi sconti sui prezzi dei carburanti, in un quadro di misure temporanee per il settore.
Nella griglia del quarto decreto carburanti atteso venerdì 22 maggio in consiglio dei ministri entra anche la proroga dei versamenti, in scadenza al 30 giugno, per le partite Iva che sono obbligate alle pagelle fiscali e a quelle collegate, come ad esempio i forfettari. Ma rispetto alle precedenti edizioni la soluzione allo studio dovrebbe presentare una differenza per il “secondo tempo” del differimento. Il testo del provvedimento, chiamato prima di tutto a rinnovare lo sconto sulle accise di benzina e gasolio e a prorogare il credito d’imposta per gli acquisti di carburante da parte degli autotrasportatori, comincerà ad assumere una forma definitiva a partire da oggi, quando è in programma la riunione tecnica in vista del consiglio dei ministri di domani alle 19. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
BENZINA ESAURITA La verità che non ti dicono sui distributori a secco!
Sullo stesso argomento
Accise, al ministro Giorgetti (e a Meloni) non spiace l’idea di Schlein: «L’extragettito Iva per abbassare le accise sui carburanti» – Il video«La proposta Schlein sui carburanti? È una norma che abbiamo introdotto noi già dal 2023, vedremo di adattarla.
Accise, al ministro Giorgetti non spiace l’idea di Elly Schlein: «L’extragettito Iva usiamolo per abbassare le accise sui carburanti» – Il video«La proposta Schlein sui carburanti? È una norma che abbiamo introdotto noi già dal 2023, vedremo di adattarla.
Carburanti, il taglio delle accise scadrà il 22 maggio: cosa può succedereLa questione principale resta quella delle coperture economiche necessarie per finanziare un eventuale rinnovo dello sconto. In questa fase, infatti, non sarebbe possibile utilizzare il meccanismo del ... tg24.sky.it
Nuovo taglio delle accise dei carburanti si ferma al 10 maggioIl nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durà fino al 10 maggio. E' una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale che indica un periodo inferiore ... ansa.it