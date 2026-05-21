Accise carburanti nuovo giro di sconti Partite Iva | versamenti a fine luglio poi interessi raddoppiati allo 0,8%

Il governo sta valutando un ulteriore rinvio per i versamenti delle accise sui carburanti, con possibili date tra il 20 e il 31 luglio. Le partite IVA dovranno effettuare i pagamenti entro questa nuova scadenza. Contestualmente, i tassi di interesse applicati sui versamenti sono stati raddoppiati e salgono allo 0,8 per cento. La discussione riguarda anche l’introduzione di nuovi sconti sui prezzi dei carburanti, in un quadro di misure temporanee per il settore.

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