Accise al ministro Giorgetti e a Meloni non spiace l’idea di Schlein | L’extragettito Iva per abbassare le accise sui carburanti – Il video

Il ministro Giorgetti ha commentato l’idea proposta dalla segretaria del partito di opposizione di utilizzare l’extragettito Iva per ridurre le accise sui carburanti. La proposta, avanzata di recente, si basa su una norma già introdotta dal governo nel 2023, e ora si prevede di adattarla alle nuove esigenze. La discussione riguarda quindi una misura già presente in parte nel quadro legislativo attuale.

«La proposta Schlein sui carburanti? È una norma che abbiamo introdotto noi già dal 2023, vedremo di adattarla. Se ci sono margini? Li troveremo». Ha iniziato per primo Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia e delle finanze, ad aprire la strada sulle accise mobili, lanciata dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Una soluzione che non dispiace nemmeno alla premier Giorgia Meloni. «Siamo anche al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra nazione. Con taskforce attivate per monitorare l'andamento dei prezzi dell'energia, della benzina, dei generi alimentari e per combattere la speculazione.

