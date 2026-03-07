Accise al ministro Giorgetti non spiace l’idea di Elly Schlein | L’extragettito Iva usiamolo per abbassare le accise sui carburanti – Il video

Il ministro Giorgetti ha commentato positivamente la proposta di Elly Schlein di utilizzare l’extragettito dell’Iva per ridurre le accise sui carburanti. Ha specificato che si tratta di una norma già introdotta dal governo nel 2023 e che si sta valutando come adattarla. La discussione riguarda quindi la possibile applicazione di questa misura per abbassare i costi dei carburanti.

«La proposta Schlein sui carburanti? È una norma che abbiamo introdotto noi già dal 2023, vedremo di adattarla. Se ci sono margini? Li troveremo». Questo il parere di Giancarlo Giorgetti, ministro dell’economia e delle finanze, davanti alla proposta sulle accise mobili lanciata dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Schlein si era rivolta direttamente alla premier Giorgia Meloni che nel 2019 chiedeva l’abolizione delle accise «che poi non ha fatto, anzi nell’ultima manovra ha addirittura alzato quelle sul diesel». Il governo, per Schlein, «può attivare subito le cosiddette accise mobili, un meccanismo adottato molti anni fa e mai attuato. 🔗 Leggi su Open.online

L’idea di Elly Schlein al governo: «L’extragettito Iva usiamolo per abbassare le accise sui carburanti» – Il videoLa segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha un’idea per combattere il caro carburanti.

Carburanti, Schlein: "Extragettito si usi per abbassare accise"“Si aggiunge il costo delle azioni militari di Trump a danno di famiglie e imprese italiane, mentre l’inflazione riprende a salire e la benzina è...

Tutto quello che riguarda Elly Schlein.

Schlein al governo, 'extragettito Iva per abbassare accise benzina'. Giorgetti: 'La norma c'è già'Il ministro dell'Economia: 'L'abbiamo introdotta noi tre anni fa, vedremo di adattarla, troveremo i margini' (ANSA) ... ansa.it

Schlein al governo, ‘extragettito Iva per abbassare accise benzina’(ANSA) – ROMA, 07 MAR – Si aggiunge il costo delle azioni militari di Trump a danno di famiglie e imprese italiane. L’inflazione riprende a salire e la benzina è arrivata attorno ai 2 euro. Ve la ric ... espansionetv.it