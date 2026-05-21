Questa mattina, la Procura di Milano ha avviato una serie di perquisizioni domiciliari e informatiche in risposta a accessi non autorizzati ai sistemi informatici di magistrati. Le operazioni sono state coordinate con il Procuratore Nazionale Antimafia e coinvolgono diverse unità investigative. L’indagine riguarda sospetti di intrusioni illegali nei sistemi informativi utilizzati dai magistrati, con l’obiettivo di accertare eventuali responsabilità e tutelare la sicurezza dei dati sensibili. La procura ha diffuso un comunicato ufficiale per aggiornare sull’andamento delle attività.

Questa mattina la Procura di Milano, d’intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ha eseguito diverse perquisizioni domiciliari e informatiche nell’ambito di un’indagine nata dopo una denuncia relativa ad accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati attraverso il sistema ECM, installato sui dispositivi del Ministero della Giustizia. Come si legge nella nota firmata dal procuratore capo di Milano, Marcello Viola, “tali accessi risultano concentrati nel distretto giudiziario di Torino”, al quale appartiene un tecnico ministeriale attualmente indagato. “Gli accertamenti investigativi si sono resi necessari poiché, dai primi riscontri, è emerso che le intrusioni informatiche sarebbero avvenute attraverso la forzatura del sistema, resa possibile dal possesso delle credenziali di amministratore”, prosegue il comunicato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Accessi abusivi ai sistemi informatici dei magistrati: la Procura di Milano esegue perquisizioni domiciliari e informatiche

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