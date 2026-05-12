Otto persone sono state chiamate a comparire davanti alla Corte dei conti in due diverse procedure, con l’accusa di aver causato un danno erariale complessivo di circa 23,5 milioni di euro. Tra le parti coinvolte c’è anche un cittadino proveniente dalla provincia di Benevento. Le citazioni a giudizio riguardano presunte irregolarità e responsabilità nella gestione di fondi pubblici, con le accuse che si concentrano su un danno stimato di oltre ventitré milioni di euro.

Tempo di lettura: 5 minuti Due distinte citazioni, otto persone citate a giudizio in tutto, per un’ipotesi di danno erariale stimato in complessivi 23,5 milioni di euro. Comincerà il 10 novembre 2026, presso la Corte dei conti della Campania, il processo per la gestione della Ctp. La storica azienda di trasporto pubblico su gomma dell’area metropolitana di Napoli è fallita nel 2022. La notizia è stata annunciata in una conferenza stampa alla Procura regionale. A parlare, il procuratore regionale Giacinto Dammicco ( al centro in foto ) e i titolari dell’indagine: i viceprocuratori generali Ferruccio Capalbo (terzo da sinistra), Davide Vitale ( secondo ) e Raffaella Miranda (quarta).🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - CTP, 8 citazioni a giudizio per danno erariale da 23 mln alla Corte dei conti: c’è anche un sannita

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