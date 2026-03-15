Perde il controllo dell' auto e si schianta contro un albero | 68enne incastrato nell' abitacolo

Un uomo di 68 anni ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un albero lungo l’ex strada provinciale 61, nel territorio di Basiliano, nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo. L’incidente ha provocato l’incarceramento del conducente nell’abitacolo, richiedendo l’intervento dei soccorsi per estrarlo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per prestare assistenza e gestire la situazione.

L'incidente si è verificato nella giornata di sabato 14 marzo 2026 lungo l’ex strada provinciale 61, nel territorio comunale di Basiliano Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo lungo l’ex strada provinciale 61, nel territorio comunale di Basiliano. Una Fiat Panda è uscita di strada, ha urtato un albero e si è ribaltata, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Alla guida c’era un uomo di 68 anni residente a Lestizza, rimasto inizialmente incastrato nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e i carabinieri della Compagnia di Udine. L’automobilista dopo essere stato liberato, era cosciente e le sue condizioni non gravi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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