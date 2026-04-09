Un uomo conosciuto nella zona di piazza Cambiaghi a Monza, dove viveva come senzatetto, è stato condannato dopo aver tentato di rubare nella stessa piazza. La scena si è svolta nel centro storico, dove l’individuo si trovava abitualmente insieme ad altri senzatetto. La vicenda si è conclusa con una sentenza definitiva, dopo che sono state accertate le responsabilità dell’uomo nel tentativo di furto.

Monza, 9 Aprile 2026 - Ha tentato di rubare in piazza Cambiaghi, dove era conosciuto da tutti perché occupava quel luogo del centro storico monzese insieme ad altri senzatetto. Prima aveva cercato di prelevare le monete dalla cassa automatica del parcheggio interrato prendendola a calci, ma non era riuscito a forzarla per prelevare il bottino. Allora se l'era presa con la porta dell'ascensore che conduce ai piani sotterranei dell'autosilo, riuscendo a provocare danni con le ripetute pedate inferte. L'episodio commesso l'1 aprile del 2023 non era lo scherzo del "pesce" che si festeggia quel giorno, ma ora è costato la condanna a 6 mesi di reclusione da parte del Tribunale di Monza ad un 28enne senza fissa dimora, imputato di tentato furto e danneggiamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ha tentato di rubare nella piazza dove viveva come senzatetto, ora è arrivata la condanna

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