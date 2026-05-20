Almanacco del 21 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
L'almanacco del 21 maggio raccoglie eventi storici, compleanni di personaggi noti, santi e proverbi del giorno. Vengono ricordate le invenzioni che hanno cambiato il corso della storia, oltre a fatti straordinari e curiosità accadute in questa data. Sono segnalati anche i compleanni di personaggi famosi e le ricorrenze religiose. La giornata si arricchisce di dettagli che spaziano tra vari ambiti, offrendo uno sguardo sui principali accadimenti e ricorrenze associate a questa data nel corso degli anni.
Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi giovedì 21 maggio, 141° giorno del calendario gregoriano, mancano 224 giorni alla fine dell’anno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Buongiorno e Buon Mercoledì 6 Maggio 2026! Buona giornata con un caffè e le pillole del giorno!
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ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Giovedì 21 maggio Il sole sorge alle 05:50 e tramonta alle 20:52. Il culmine è alle 13:21. Durata del giorno quindici ore e due minuti. La Luna sorge alle 01:53 con azimuth 124 facebook
L'Almanacco de Il Cittadino Canadese! Oggi è mercoledì 20 maggio 2026. SANTI DEL GIORNO: San Bernardino da Siena; Sant’ Anastasio di Brescia; Santa Aurea di Ostia... Per saperne di più: cittadino.ca/lalmanacco-quo… #BuongiornoATutti #calendar #r x.com
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