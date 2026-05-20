Almanacco del 21 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Da arezzonotizie.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'almanacco del 21 maggio raccoglie eventi storici, compleanni di personaggi noti, santi e proverbi del giorno. Vengono ricordate le invenzioni che hanno cambiato il corso della storia, oltre a fatti straordinari e curiosità accadute in questa data. Sono segnalati anche i compleanni di personaggi famosi e le ricorrenze religiose. La giornata si arricchisce di dettagli che spaziano tra vari ambiti, offrendo uno sguardo sui principali accadimenti e ricorrenze associate a questa data nel corso degli anni.

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Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi giovedì 21 maggio, 141° giorno del calendario gregoriano, mancano 224 giorni alla fine dell’anno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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