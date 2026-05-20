Almanacco | Giovedì 21 Maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Giovedì 21 maggio è il 142° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 223 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. In questa data sono accaduti eventi storici, sono stati celebrati compleanni di figure note e si ricorda un santo. L’almanacco del giorno include anche un proverbio popolare. La giornata è segnata da diverse ricorrenze e ricordi storici che si sono susseguiti nel corso del tempo.

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Giovedì 21 Maggio è il 142° giorno del calendario gregoriano. Mancano 223 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Vittorio di CesareaProverbio di MaggioMaggio asciutto ma non tutto, gran per tutto; maggio molle, lin per le donneISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1904. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Buongiorno e Buon Mercoledì 6 Maggio 2026! Buona giornata con un caffè e le pillole del giorno! Sullo stesso argomento Leggi anche: Almanacco | Giovedì 7 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno L'Almanacco de Il Cittadino Canadese! Oggi è giovedì 14 maggio 2026. SANTI DEL GIORNO: San Mattia – Apostolo; San Ponzio; Sant’Ampelio; Sant’ Eremberto di Tolosa – Vescovo... Per saperne di più cittadino.ca/lalmanacco-quo… #BuongiornoATutti #c x.com Oroscopo di oggi 21 maggio 2026: le previsioni segno per segnoL'oroscopo di oggi, 21 maggio. Comunque vada, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Il giovedì si apre ... modenatoday.it L'oroscopo di giovedì 21 maggio 2026: le stelle sotto la TorreOggi la vostra energia sarà contagiosa come una festa sul Ponte di Mezzo. Approfittate di questa grinta per portare avanti progetti che ieri vi sembravano ardui. pisatoday.it