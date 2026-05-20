Almanacco | Giovedì 21 Maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Giovedì 21 maggio è il 142° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 223 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. In questa data sono accaduti eventi storici, sono stati celebrati compleanni di figure note e si ricorda un santo. L’almanacco del giorno include anche un proverbio popolare. La giornata è segnata da diverse ricorrenze e ricordi storici che si sono susseguiti nel corso del tempo.
Giovedì 21 Maggio è il 142° giorno del calendario gregoriano. Mancano 223 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Vittorio di CesareaProverbio di MaggioMaggio asciutto ma non tutto, gran per tutto; maggio molle, lin per le donneISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1904. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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