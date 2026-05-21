abi patuelli alla guida per altri due anni

Il consiglio di amministrazione dell’Associazione bancaria italiana ha confermato all’unanimità la nomina di Antonio Patuelli come presidente per altri due anni. Patuelli, in carica dal 2013, continuerà a ricoprire questa posizione fino a nuova decisione. La decisione è stata presa dopo una riunione del comitato esecutivo, che ha approvato all’unanimità la proposta di rinnovo. L’interessato ha espresso la volontà di concludere il suo mandato al termine di questa nuova durata.

Altri due anni alla presidenza Abi per Antonio Patuelli. In carica dal 2013, il banchiere ravennate è stato indicato all’unanimità dal comitato esecutivo per un ulteriore mandato che, come ha chiesto espressamente lui stesso, sarà l’ultimo. Classe 1951, "imprenditore agricolo" come ama definirsi, Patuelli è presidente della Cassa di Ravenna, un gruppo bancario privato ben piantato in Emilia Romagna e Toscana, con una presenza anche a Roma e Milano. La scelta dei banchieri per la sua conferma è arrivata all’esecutivo riunito a Milano, con un consenso unanime fra grandi e piccole banche, Spa, Bcc e popolari, ha riassunto Camillo Venesio, vice presidente Abi e ad di Banca del Piemonte in una pausa dei lavori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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