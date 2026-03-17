Strage di Paupisi Antonia unica sopravvissuta torna in paese per vivere con zia Marisa | abbraccio del Comune

Antonia Ocone, l’unica sopravvissuta della strage di Paupisi, è tornata in paese per vivere con la zia Marisa. La giovane ha fatto ritorno nel suo paese natale, dove il Comune le ha rivolto un abbraccio. La tragedia, avvenuta alcuni anni fa, ha visto coinvolto il padre di Antonia, che ha ucciso la madre e altri membri della famiglia.

Tutta Paupisi si stringe attorno ad Antonia Ocone, l’unica sopravvissuta alla furia omicida del padre. La 17enne è tornata a casa dopo il risveglio dal coma e i sei mesi di cure, accolta tra le braccia dei parenti e del paese in provincia di Benevento. Una comunità sconvolta dalla strage familiare in cui sono morti la madre e il fratellino della ragazza, Elisa Polcino e Cosimo, che cerca adesso insieme a lei un modo per ricominciare. La strage di Paupisi Come la mamma di 49 anni e il fratello di 15, Antonia fu colpita con una grossa pietra dal padre Salvatore Ocone, all’alba del 30 settembre 2025. Il 58enne massacrò nel sonno la moglie, prima di aggredire i due figli e caricarli in auto per darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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