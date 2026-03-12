Lo stabilimento Dana di Modugno e il futuro dei 400 lavoratori | tavolo al Ministero sul passaggio alla Allison

Al Ministero si è tenuto un incontro riguardante lo stabilimento Dana di Modugno, dove lavorano circa 400 persone. La discussione ha riguardato il passaggio della produzione alla Allison e il futuro dei lavoratori coinvolti. Dana Incorporated è un'azienda che produce sistemi di trasmissione e componentistica per automobili e veicoli industriali, con una presenza complessiva di 4.000 dipendenti in Italia.

L'acquisizione di alcune attività produttive del gruppo da parte della multinazionale americana dovrebbe riguardare in tutto 14 impianti in Italia, tra cui quello barese. La Regione Puglia ieri al Mimit per fare il punto Quattrocento lavoratori nello stabilimento di Modugno, 4mila in tutta Italia. Il futuro del gruppo Dana Incorporated, che opera nella produzione di sistemi di trasmissione e componentistica per l’automotive e per i veicoli industriali, è stato ieri al centro di un tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Al confronto hanno partecipato, per la Regione Puglia, l'assessore allo Sviluppo economico, Eugenio Di Sciascio, e il presidente della task force per l'occupazione, Leo Caroli. 🔗 Leggi su Baritoday.it

