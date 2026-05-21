Abbandono scolastico in Toscana numeri preoccupanti

In Toscana i dati sull'abbandono scolastico sono più elevati rispetto alla media nazionale, con un numero consistente di studenti che lasciano gli studi prima di completare il percorso. Le statistiche ufficiali indicano che circa il 14% degli studenti tra i 14 e i 17 anni interrompe gli studi, mentre in altre regioni italiane questa percentuale si ferma intorno al 10%. Le scuole e le autorità locali monitorano con attenzione la situazione, cercando di individuare le cause principali di questa tendenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A lanciare l’allarme è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervenuto nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 21 maggio, a Prato. Secondo i dati illustrati dal ministro, mentre in Italia il fenomeno degli abbandoni scolastici sarebbe in forte calo, la Toscana continua a registrare numeri preoccupanti. “Abbiamo raggiunto, per la prima volta nella storia della scuola italiana, una percentuale di dispersione inferiore alla media europea, arrivando all’8,2%. – ha spiegato Valditara – C’erano regioni come la Calabria al 20%, ora scese al 6-7%. La Toscana, invece, è l’unica regione in controtendenza”. Il dato toscano, ha sottolineato il ministro, si attesterebbe al 9,8% superando anche quello della Campania storicamente considerata una delle regioni più problematiche sotto questo aspetto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giornata mondiale sicurezza sul lavoro, allarme in Toscana: “Numeri ancora preoccupanti”Firenze, 27 aprile 2026 – Dieci vittime in un anno nel settore delle costruzioni, oltre 33mila infortuni denunciati e più di 16mila malattie... Abbandono scolastico, allarme in Toscana. Il ministro Valditara: “È la regione più in difficoltà”La Toscana è una delle poche regioni “in controtendenza” sul fronte della dispersione scolastica. Save the Children, a Firenze quasi 4.700 minori vivono in zone disagiate. Con tassi di abbandono scolastico o bocciature doppi rispetto alla media cittadina #ANSA x.com Cosa cambia per gli studenti con il commissariamento di 4 Regioni e perché si favorisce l’abbandono scolasticoCon il commissariamento di 4 Regioni, Toscana, Emilia-Romagna, Sardegna, per i mancati tagli previsti dalla riforma sul dimensionamento scolastico, il governo colpisce direttamente il diritto allo ... fanpage.it 11 settembre, ritorno a scuola in Toscana ma non per tutti: i dati dell’abbandonoFirenze, 11 settembre 2025 – Conto alla rovescia per il rientro a scuola in Toscana: si torna tra i banchi il 15 settembre. Ma davvero tutti i ragazzi in età scolastica riprenderanno le lezioni e ... lanazione.it