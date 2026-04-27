Giornata mondiale sicurezza sul lavoro allarme in Toscana | Numeri ancora preoccupanti

Oggi si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, mentre in Toscana si registrano dati preoccupanti nel settore delle costruzioni. In un anno sono state segnalate dieci vittime, con oltre 33.000 infortuni denunciati e più di 16.000 casi di malattie professionali. Numeri che evidenziano ancora una volta la presenza di rischi elevati e la necessità di interventi mirati per la tutela dei lavoratori.

Firenze, 27 aprile 2026 – Dieci vittime in un anno nel settore delle costruzioni, oltre 33mila infortuni denunciati e più di 16mila malattie professionali. In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che cade il 28 aprile, il quadro che emerge in Toscana resta critico e conferma come il tema sia tutt’altro che risolto. A lanciare l’allarme sono i sindacati dell’edilizia e il patronato Acli di Firenze. Edilizia, settore tra i più esposti. “I numeri continuano ad essere preoccupanti, da gennaio a dicembre 2025 il settore delle costruzioni si conferma tra i settori più a rischio che registra 10 vittime in Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it

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