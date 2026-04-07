In Toscana sono iniziati i primi disagi nel settore dei voli a causa delle tensioni internazionali in Iran e Medio Oriente, che hanno portato alla sospensione di alcuni voli e a problemi di approvvigionamento del carburante. A Pisa le compagnie low cost hanno segnalato difficoltà nel garantire i collegamenti, mentre le autorità monitorano la situazione per valutare eventuali ulteriori restrizioni o interventi. La situazione rimane in evoluzione, con ripercussioni sulla programmazione dei voli nella regione.

Firenze, 7 aprile 2026 – Gli scenari di guerra in Iran e Medio Oriente, con la chiusura dello stretto di Hormuz strategico per il traffico petrolifero in tutto il mondo, stanno facendo trapelare non poche preoccupazioni per la fornitura di cherosene per gli aerei in partenza e arrivo nei prossimi mesi anche negli aeroporti italiani. Una preoccupazione emersa concretamente con una nota di Air Bp Italia che ha comunicato le prime restrizioni in alcuni scali nazionali, ovvero Milano Linate, Bologna, Treviso e Venezia. L’allarme di Ryanair e delle compagnie low cost. C’è poi l’allarme lanciato da alcune compagnie low cost, tra cui l’irlandese e gettonata Ryanair, che vola su Pisa in Toscana, che prefigura possibili difficoltà, non a brevissimo ma in tempi medi, dopo metà-fine maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carburante e aerei, la situazione in Toscana: prime difficoltà a Pisa, allarme delle compagnie low cost

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L’aeroporto di Brindisi resterà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani, 7 aprile, come indicato dai nuovi Notam (i bollettini aeronautici ufficiali) Il rifornimento è disponibile solo in quantità limitate e viene concesso esclusivamente per voli st - facebook.com facebook

L’aeroporto di Brindisi sarà senza carburante almeno fino alle 14 di martedì, e a Pescara e Reggio Calabria ci saranno limitazioni x.com