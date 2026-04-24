Protesta in un istituto scolastico a Roma ragazzi contestano Valditara e vengono allontanati Il ministro | Atto antidemocratico

A Roma, alcuni studenti hanno organizzato una protesta all’interno di un istituto scolastico contro il ministro dell’istruzione. Durante l’azione, i ragazzi hanno esposto uno striscione e tentato di far sentire le proprie ragioni, ma sono stati subito allontanati dalle forze dell’ordine. Il ministro ha commentato l’accaduto definendo l’episodio un atto antidemocratico, aggiungendo che si è cercato di evitare una passerella propagandistica.

“Con uno striscione e un tentativo di intervento, che è stato subito zittito, volevamo evitare l’ennesima passerella del ministro, ma ancora una volta la risposta è stata cacciarci. Siamo stati tutti chiusi fuori dalla scuola senza riprendere i nostri zaini”. Sono queste le parole degli studenti e delle studentesse del collettivo dell’Istituto Galileo Galilei di. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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