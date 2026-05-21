Abbandono di minori sequestro di persona e stalking | 48enne viene arrestato
Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Forlì in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ravenna. L’arresto si riferisce a episodi che riguardano accuse di abbandono di minori, sequestro di persona e stalking. La misura riguarda un cumulo di pene e l’uomo è stato portato in carcere. La vicenda si inserisce in un procedimento avviato dalla procura locale.
I Carabinieri di Forlì hanno arrestato un italiano di 48 anni, residente nel forlivese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ravenna per cumulo di pene. L'uomo, rintracciato a Forlì, deve espiare una pena di 4 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione. I reati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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