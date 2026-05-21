Abbandono di minori sequestro di persona e stalking | 48enne viene arrestato

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Forlì in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ravenna. L’arresto si riferisce a episodi che riguardano accuse di abbandono di minori, sequestro di persona e stalking. La misura riguarda un cumulo di pene e l’uomo è stato portato in carcere. La vicenda si inserisce in un procedimento avviato dalla procura locale.

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