Abbandono di minori e violenza privata scatta l' arresto | 48enne finisce in cella

I Carabinieri della Stazione del Ronco hanno arrestato un uomo di 48 anni, residente nel forlivese, su disposizione della Procura di Ravenna. L’arresto è stato effettuato in seguito a un ordine di carcerazione emesso per un cumulo di pene. L’uomo, coinvolto in casi di abbandono di minori e violenza privata, si trova ora in cella. L’intervento delle forze dell’ordine ha concluso le procedure di esecuzione della sentenza.

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