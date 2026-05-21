Abbandono di minori e violenza privata scatta l' arresto | 48enne finisce in cella
I Carabinieri della Stazione del Ronco hanno arrestato un uomo di 48 anni, residente nel forlivese, su disposizione della Procura di Ravenna. L’arresto è stato effettuato in seguito a un ordine di carcerazione emesso per un cumulo di pene. L’uomo, coinvolto in casi di abbandono di minori e violenza privata, si trova ora in cella. L’intervento delle forze dell’ordine ha concluso le procedure di esecuzione della sentenza.
I Carabinieri della Stazione del Ronco hanno arrestato un italiano di 48 anni, residente nel forlivese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ravenna per cumulo di pene. L'uomo, rintracciato a Forlì, deve espiare una pena di 4 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione. I. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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