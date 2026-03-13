Vuole rapire una bambina di due anni ma viene fermata dalla polizia | denunciata per tentato sequestro di persona

Nella serata del 12 marzo, davanti al bar Camaleonte di piazza tra i Rivi a Roiano, una donna di circa trent’anni di nazionalità brasiliana ha tentato di portare via una bambina di circa due anni. La donna è stata fermata dalla polizia e denunciata per tentato sequestro di persona. L’episodio si è verificato in un’area pubblica frequentata da cittadini e passanti.

Non è una fake news, né un allarmismo provocato dai social. Nella serata di ieri 12 marzo, davanti al bar Camaleonte di piazza tra i Rivi nel rione di Roiano, una donna di nazionalità brasiliana sulla trentina ha tentato di rapire una bambina di circa due anni. I fatti sono avvenuti intorno alle 20 e davanti ad alcuni avventori che sostavano nella zona. Dopo la chiamata al 112 effettuata dalla madre della bimba, sul posto si sono catapultati alcuni equipaggi della Squadra volante della questura di Trieste che hanno calmato gli animi, particolarmente caldi in quel frangente. L'episodio è particolarmente serio, in quanto la donna, dopo essere stata trasportata negli uffici della questura, è stata denunciata per tentato sequestro di persona. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Articoli correlati

Il caso dell’uomo che ha tentato di rapire una bambina ha portato alla luce una realtà di cui si parla poco: le sparizioni di minori«Tenta di rapire una bambina davanti a un supermercato»: la storia che 15 giorni fa è stata raccontata da giornali e tv sfata la convinzione che...

Roma, donna tenta di rapire una bambina dalla scuola dell'infanzia: "Sono la babysitter"Momenti di paura nella mattinata di venerdì in una scuola dell’infanzia nella zona di Monteverde.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vuole rapire

Temi più discussi: Latina, tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato: arrestato. La sindaca: Scossa per l'accaduto; Latina, tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato: arrestato 34enne; Supera il cancello di un asilo e tenta di rapire un bimbo: la collaboratrice scolastica interviene ed evita il peggio; Tentano di rapire un bambino in una scuola di Roma a Cinecittà, messi in fuga dal personale: madre sotto shock.

Vuole rapire una bambina di due anni, ma viene fermata dalla polizia: denunciata per tentato sequestro di personaI fatti sono avvenuti in piazza tra i Rivi, nel rione di Roiano, nella serata di ieri 12 marzo. Sul posto gli equipaggi della Squadra volante della questura di Trieste che, dopo la denuncia della donn ... triesteprima.it

Allarme a Roiano: donna prova a rapire una bimba di 2 anni, intervento immediato della poliziaMomenti di forte tensione nella serata di giovedì 12 marzo 2026, attorno alle 20, in piazza Tra i Rivi, nel rione di Roiano, dove una donna avrebbe tentato di portare via una bambina di circa due anni ... triestecafe.it

La cosca Nirta-Strangio pronta a rapire la moglie. Nove arresti nel blitz tra camorra e ’ndrangheta coordinato dalla Dda di Napoli. Gratteri: "Siamo preoccupati. Abbiamo chiesto all’ideatore del colpo se vuole essere tutelato" - facebook.com facebook

"Dopo oltre 2 anni di genocidio del popolo palestinese, dopo il rapimento del presidente del Venezuela, siamo di fronte ad una nuova escalation militare americana che nessun governo europeo vuole fermare". #Iran @CollotMarta x.com