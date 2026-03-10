Atti sessuali con minorenne e violenza a pubblico ufficiale | scatta il mandato di arresto europeo per un 45enne

La polizia di Salerno ha eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un uomo di 45 anni, di nazionalità rumena, condannato a oltre dieci anni di reclusione per atti sessuali con minorenne e violenza a pubblico ufficiale. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile con il supporto del Servizio Centrale Operativo, ha portato all’arresto del soggetto, che era stato condannato in via definitiva in Romania.

Polizia di Stato di Salerno in azione: la Squadra Mobile e la collaborazione del Servizio Centrale Operativo, ha eseguito un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità della Romania nei confronti di un 45enne rumeno condannato alla pena di 10 anni e 8 mesi per atti sessuali con minorenne e violenza a pubblico ufficiale. In particolare, l'uomo, nel 2022, aveva avuto due rapporti sessuali con una 15enne e, nel corso di un controllo di polizia, aveva cagionato lesioni ad un agente. L'arresto trae origine da un'attività info-investigativa svolta dai menzionati Uffici, anche attraverso la collaborazione delle autorità di... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

