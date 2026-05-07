Dopo la festa del Met Gala 2026, sono state diffuse immagini che ritraggono Rihanna e A$AP Rocky insieme durante la notte. Il video, diffuso online, mostra i due arrivare e muoversi nello stesso luogo, sollevando domande sulla loro possibile relazione. La serata, come di consueto, ha attirato molte attenzioni, e le immagini condivise sui social hanno alimentato ulteriori discussioni tra gli utenti.

Il Met Gala 2026 continua a generare discussioni anche dopo la fine della serata più glamour della moda mondiale. Questa volta al centro dell’attenzione ci sono Rihanna e A$AP Rocky, protagonisti di un video diventato rapidamente virale online, con le immagini, diffuse da TMZ, che mostrano la coppia durante il rientro in hotel dopo gli after party dell’evento. E senza troppe sorprese, questi contenuti hanno immediatamente acceso speculazioni tra fan e utenti dei social, con l’atteggiamento silenzioso e apparentemente molto stanco, interpretato da alcuni come il segnale di una possibile tensione tra i due artisti. Nel filmato pubblicato online si vedono Rihanna e A$AP Rocky seduti all’interno di uno sprinter van dopo ore trascorse tra red carpet, fotografi, interviste e feste esclusive legate al Met Gala.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Rihanna e A$AP Rocky beccati insieme dopo la festa del Met Gala 2026: il video notturno scatena le speculazioni

Notizie correlate

Leggi anche: “Se fossi te per un giorno? Bacerei tua moglie Rihanna”: Nicole Kidman scherza con A$AP Rocky e il video è virale

Spari contro l’abitazione di Rihanna e A$AP Rocky: la cantante era in casaIl Los Angeles Times e NBC4, citando un portavoce della polizia di Los Angeles, hanno riferito che domenica una persona avrebbe esploso numerosi...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Rihanna e A$AP Rocky al Met Gala 2026 incantano il red carpet con l'abito scultura metallico e la preziosa robe rosa baby; Da Beyoncé e Jay Z a Rihanna e A$AP Rocky: le coppie più belle sul red carpet del Met Gala 2026; Da Rihanna e A$AP Rocky a Stanley Tucci e Felicity Blunt (con piacevole intrusa): tutte le coppie del Met Gala 2026; Da Madonna a Rihanna, da Beyoncé a Bad Bunny, ospiti e look al Met Gala dei Bezos e delle polemiche.

Rihanna e A$AP Rocky al Met Gala 2026 incantano il red carpet con l'abito scultura metallico e la preziosa robe rosa babyPer l'evento, A$AP Rocky, ha scelto invece un look Chanel personalizzato di Matthieu Blazy: una vestaglia di lana rosa delicato con profili contrasto e revers di raso nero, sul bavero una preziosa ... vogue.it

Leitura labial revela detalhes de DR de Rihanna e A$AP Rocky no Met Gala: 'Você não está nem aí pra mim'Uma especialista em leitura labial expôs detalhes de uma troca tensa entre a cantora Rihanna e seu companheiro rapper A$AP Rocky após o Met Gala 2026. O casal foi flagrado conversando de forma séria ... revistamonet.globo.com

In un anno in cui il Met Gala indaga la centralità del corpo umano nella storia dell’arte: tra nudo, scultura, anatomia e tabù. Un ospite ha deciso di sfilare sul prestigioso red carpet con un "costume" sicuramente a tema ma... controcorrente! Voi cosa ne pensat - facebook.com facebook

Parata di stella al Met Gala di New York, avvistate anche alcune atlete che siamo abituati a vedere in abiti diversi In particolare ha incantato tutti la medaglia d’oro Eileen Gu che ha indossato un abito davvero particolare con delle bolle di sapone Eileen x.com