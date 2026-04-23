In un’intervista, il rapper ha parlato della compagna, con cui ha avuto tre figli, sottolineando come il loro rapporto sia cambiato da quando è diventata madre. Ha descritto la cantante come una persona affascinante e autentica, aggiungendo che, nonostante i cambiamenti, rimane sempre magica. Le sue parole hanno evidenziato il suo apprezzamento e rispetto nei confronti della donna, di cui ha condiviso alcuni aspetti della vita privata.

Prima che iniziasse la loro storia d'amore, Rihanna e A$AP Rocky erano amici da diversi anni. Fidanzati dal 2021, l'anno dopo sono diventati genitori del loro primo figlio, RZA. Nel 2023 hanno dato il benvenuto a Riot, nel settembre 2025 all'ultimogenita Rocki Irish. E non è detto che si fermino qui. Nel luglio 2025, in un'intervista a Entertainment Tonight, A$AP Rocky ha scherzato (ma non troppo) sul sogno di avere dieci figli. Mentre Rihanna nel 2024 aveva detto a Interview Magazine che era pronta ad accogliere tutti i figli che Dio le avrebbe mandato. Le gravidanze della cantante hanno avuto un impatto che ha superato la sfera privata: Rihanna, infatti, ha sempre voluto trasformare la sua maternità in un messaggio di body positivity, diventando un punto di riferimento per molte donne.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - A$AP Rocky su Rihanna: «Da quando è madre è cambiata tanto, ma è sempre stata magica»

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