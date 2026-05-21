A2a si aggiudica la gara di GEco per i servizi ambientali | accordo per 10 anni su 61 Comuni

A2A ha vinto la gara indetta da G.Eco per la gestione dei servizi ambientali in 61 Comuni dell’area. L’accordo ha una durata di dieci anni e riguarda l’affidamento delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti. La società del gruppo A2A si occuperà di queste funzioni, rafforzando così la sua presenza nella regione e collaborando con il territorio nelle operazioni di gestione ambientale. La gara è stata conclusa con successo dopo la procedura di selezione.

Si consolida il legame tra il Gruppo A2A e il territorio orobico. A2A Ambiente si è infatti aggiudicata la gara a “doppio oggetto” indetta per l’individuazione del socio privato di G.Eco, la società che gestisce i servizi di igiene urbana in 61 Comuni della provincia di Bergamo, tra Bassa, Val Seriana e Isola bergamasca, servendo circa 270mila abitanti. L’operazione prevede l’ingresso di A2A Ambiente nel capitale sociale di G.Eco con una quota del 30% e l’affidamento al partner industriale delle attività di trattamento e recupero dei rifiuti, nell’ambito di una partnership della durata di 10 anni. A2A Ambiente subentra ad Aprica, altra società del Gruppo A2A, che ha ricoperto il ruolo di partner industriale di G. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il futuro dei servizi ambientali: il 19 maggio alla Provincia di Salerno confronto tra istituzioni, tecnici e Comuni virtuosiFare il punto sulle regole che governano il sistema dell’igiene urbana in Italia, analizzare le criticità ancora aperte e condividere esperienze...

Mario Adinolfi denuncia Pier Silvio Berlusconi e Le Iene, "servizi ossessivi su di me per 10 anni": la replicaMario Adinolfi ha dichiarato di essersi recato dalla polizia e di aver sporto denuncia contro Pier Silvio Berlusconi, il programma Le Iene e diverse...

A2A si aggiudica la gara di G.Eco per i servizi ambientali nella BergamascaSi consolida il legame tra il Gruppo A2A e il territorio orobico. A2A Ambiente si è infatti aggiudicata la gara a doppio oggetto indetta per l’individuazione del socio privato di G.Eco, la società c ... affaritaliani.it

Fiumicino, due nuovi impianti fotovoltaici in aeroportoFiumicino, 8 maggio 2026 – A2a, con la collaborazione (Ati) di Ig Group, si è aggiudicata le due gare pubbliche europee indette da Aeroporti di Roma (Adr) per la progettazione, realizzazione e ... ilfaroonline.it