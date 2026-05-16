Il futuro dei servizi ambientali | il 19 maggio alla Provincia di Salerno confronto tra istituzioni tecnici e Comuni virtuosi
Il 19 maggio si terrà presso la Provincia di Salerno un incontro tra rappresentanti delle istituzioni, tecnici e Comuni riconosciuti come virtuosi nel settore ambientale. L’obiettivo è esaminare le norme che regolano il sistema di gestione dei rifiuti urbani in Italia, evidenziare le criticità ancora presenti e condividere le esperienze amministrative più efficaci. L’appuntamento si inserisce in un percorso di confronto volto a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi ambientali sul territorio.
Fare il punto sulle regole che governano il sistema dell’igiene urbana in Italia, analizzare le criticità ancora aperte e condividere esperienze amministrative capaci di produrre risultati concreti. È questo l’obiettivo del convegno “Efficienza nei servizi di igiene urbana: quadro normativo e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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