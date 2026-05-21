A14 chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale

Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio, la stazione di Bologna Borgo Panigale sull'autostrada A14 Bologna-Taranto sarà chiusa per otto ore. La chiusura si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione e interventi tecnici sulla tratta. La chiusura inizierà nelle prime ore della notte e durerà fino alle prime ore del mattino successivo, creando possibili disagi per i viaggiatori in transito sulla strada. Sono state adottate misure per informare gli automobilisti e gestire i flussi di traffico alternativi.

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