Traffico in tilt sull' A14 code a Borgo Panigale | video

Questa mattina, il traffico sull'A14 a Bologna si è bloccato, provocando lunghe code a Borgo Panigale. La circolazione ha subito rallentamenti significativi, con momenti di congestione lungo la tangenziale e le principali vie di collegamento. Testimoni riferiscono di veicoli fermi o molto lenti, mentre le autorità stanno gestendo la situazione. La situazione resta critica nelle aree interessate, con disagi per gli automobilisti in transito.

Un’altra mattinata di disagi a Bologna, col traffico paralizzato in vari punti tra tangenziale cittadina e autostrada A14 nelle ore di punta per un camion in avaria .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Traffico in tilt sull'A14, code a Borgo Panigale: video Notizie correlate Schianto sull’A14: auto ribaltata, traffico in tilt verso PescaraFermo - Incidente nel tratto fermano dell’autostrada Adriatica, a pochi metri dalla galleria Pedaso già teatro di un grave scontro: tre feriti... Incidente micidiale sull’autostrada, traffico in tilt. Code per kmIl lunedì sera si trasforma in un incubo per migliaia di automobilisti in viaggio lungo l’arteria principale del Paese. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Autostrada paralizzata, sei chilometri di coda; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Cronaca. Bologna, emergenza in A14: cisterna carica di infiammabili si ribalta, autostrada chiusa e traffico paralizzato; Traffico in tilt sull’A14 dopo il ribaltamento di una cisterna: aggiornamenti e percorsi alternativi. Traffico in tilt sull'A14, code a Borgo Panigale: videoUn’altra mattinata di disagi a Bologna, col traffico paralizzato in vari punti tra tangenziale cittadina e autostrada A14 nelle ore di punta per un ... ilrestodelcarlino.it Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Borgo Panigale Uscita consigliata provenendo da Ancona: Bologna San Lazzaro x.com Reattiva, rapida e divertente: così Fabrizio "Bicio" Bartolini definisce la versione 2026 della Hypermotard di Borgo Panigale. Ecco com'è andato il test - facebook.com facebook