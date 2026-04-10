A14 | chiusa per una notte la Stazione di Foggia

Nella notte tra il 10 e l’11 aprile, la stazione di Foggia sulla A14 sarà chiusa al traffico. La chiusura riguarda un tratto di strada tra Bologna e Taranto, con l’obiettivo di effettuare lavori di manutenzione. La circolazione sarà temporaneamente sospesa a partire dalle ore 23 e riprenderà alle prime ore del mattino successivo. I veicoli in transito dovranno seguire percorsi alternativi.

A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FOGGIA Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 aprile, sarà chiusa la stazione di Foggia, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara. In alternativa si. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - A14: chiusa per una notte la Stazione di Foggia Lavori sull'autostrada A14, chiusa per una notte la stazione di Rimini SudSulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21 di martedì (20 gennaio) alle 5 di mercoledì... A14: pioggia danneggia asfalto, chiusa A14 da venerdì notteIl traffico sull’asse autostradale A14 subirà un’interruzione parziale a causa di danni alla pavimentazione causati da recenti precipitazioni intense... Temi più discussi: Italia spezzata in due, mesi per il ripristino dell'A14. Caos di passeggeri alla stazione di Foggia; Si risveglia la frana più antica d'Europa, A14 chiusa tra Vasto sud e Poggio Imperiale. Stop ai treni tra Pescara e Foggia. Settimane o mesi per il ripristino di autostrada e ferrovia; Frana di Petacciato: venerdì la ripresa dei treni sull'Adriatica, A14 e Statale 16 riapriranno a giorni; Nessuna rapida soluzione per la linea ferroviaria Pescara-Foggia e la A14: i collegamenti restano bloccati. A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SAN SEVERO-FOGGIA VERSO BARIA14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SAN SEVERO-FOGGIA VERSO BARIRoma, 2 aprile 2026 - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ... trasporti-italia.com Autostrada chiusa tra Chieti e Francavilla in direzione sud per una notte: orari e percorsi alternativiLa chiusura è prevista dalle ore 22 di venerdì 10 alle 6 di sabato 11 aprile, dunque non sarà raggiungibile l'area di parcheggio Le Sirene ovest, situata nel tratto interessato ... chietitoday.it NODO INTERMODALE: paesaggio “lunare” davanti alla stazione di Foggia. I bus viaggiano tra toppe e crateri - facebook.com facebook Oltre 200 viaggiatori sono bloccati nella stazione di Foggia a causa dell'interruzione ferroviaria in Molise x.com