A Cavour debutta Terre e Cibo | tra filiera corta e il ritorno della Gallina Bianca

Cavour si prepara a ospitare, sabato 25 e domenica 26 aprile 2026, la prima edizione di "Terre e Cibo", un evento che nasce per celebrare il legame indissolubile tra la qualità del suolo e quella della tavola. La manifestazione, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, si affianca alla.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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