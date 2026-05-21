A Villa Necchi apre la nuova casa di Piero Portaluppi | disegni arredi e una mostra inedita a Milano
A Milano, a partire dal 21 maggio 2026, apre una nuova sede dedicata a Piero Portaluppi all’interno di Villa Necchi Campiglio, in via Mozart 14. La struttura ospita disegni, arredi e una mostra inedita che illustrano il lavoro dell’architetto. La villa, già nota per il suo stile elegante e raffinato, diventa così un luogo permanente per esporre materiali e creazioni legate alla sua attività. L’apertura si inserisce nel contesto delle iniziative culturali dedicate alla storia dell’architettura milanese.
Dal 21 maggio 2026 Milano celebra uno dei suoi architetti più iconici con un nuovo spazio permanente dedicato a Piero Portaluppi all’interno di Villa Necchi Campiglio, in via Mozart 14. Qui il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ha trasferito l’intero patrimonio della Fondazione Piero Portaluppi, creando un percorso espositivo che permetterà ai visitatori di entrare nell’universo creativo dell’autore di alcune delle architetture più celebri della città. La novità arricchisce ulteriormente la visita della storica villa progettata dallo stesso Portaluppi tra il 1930 e il 1932 per la famiglia Necchi Campiglio, oggi considerata una delle icone dell’architettura milanese del Novecento. 🔗 Leggi su Funweek.it
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