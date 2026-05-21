A Villa Necchi apre la nuova casa di Piero Portaluppi | disegni arredi e una mostra inedita a Milano

A Milano, a partire dal 21 maggio 2026, apre una nuova sede dedicata a Piero Portaluppi all’interno di Villa Necchi Campiglio, in via Mozart 14. La struttura ospita disegni, arredi e una mostra inedita che illustrano il lavoro dell’architetto. La villa, già nota per il suo stile elegante e raffinato, diventa così un luogo permanente per esporre materiali e creazioni legate alla sua attività. L’apertura si inserisce nel contesto delle iniziative culturali dedicate alla storia dell’architettura milanese.

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