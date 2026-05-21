A Villa Framarino con la Consulta Ambiente per la proiezione del film Olivhood in occasione della Settimana della Biodiversità

Nell’ambito della Settimana della Biodiversità Pugliese, promossa dall’assessorato regionale all’Agricoltura e dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (D.I.S.S.PA.) dell’Università degli Studi di Bari, domani, venerdì 22 maggio, presso Villa Framarino (Parco Naturale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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