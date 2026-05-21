A Spazio officina di Cittadella arriva il Circo Patuf tutti gli spettacoli in programma
A Cittadella, nello spazio Officina in Via del Folo 21, sarà presente il tendone del Circo Patuf durante gli ultimi due weekend di maggio. La compagnia, fondata nel 2010 dall’associazione culturale Patapufete, proporrà vari spettacoli che vanno oltre la semplice esibizione di intrattenimento. La presenza del circo in questa sede coinvolgerà il pubblico con rappresentazioni che si distinguono per il linguaggio e le modalità di comunicazione. La manifestazione si inserisce nel calendario di eventi locali previsti in quel periodo.
Negli ultimi due weekend di maggio, arriverà allo Spazio Officina di Via del Folo 21 a Cittadella il tendone del Circo Patuf, realtà nata nel 2010 dall’iniziativa dell’associazione culturale “Patapufete” con l’obiettivo di portare il linguaggio del circo oltre il semplice intrattenimento.Gli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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