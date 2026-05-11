Cittadella | teatro ed emozioni per la Festa della Mamma a Spazio Officina

A Cittadella, Spazio Officina ospiterà un evento dedicato alla Festa della Mamma, che unisce musica e parole. Durante la serata, saranno protagonisti interventi di un autore noto, che leggerà brani e si confronterà con il pubblico, accompagnato dal suono del contrabbasso. L’evento vuole creare un momento di condivisione tra emozioni e musica, con un focus particolare sulle parole di uno scrittore e sulla musica dal vivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come si intrecciano le parole di Erri De Luca con il contrabbasso?. Chi sono i protagonisti del racconto che animerà lo Spazio Officina?. Quali servizi concreti offre il progetto Mamma-Bambino alle nuove famiglie?. Perché la cultura può diventare uno strumento di sostegno sociale?.? In Breve Giuseppe Marra legge Erri De Luca con musica di Filippo Tantino a Spazio Officina.. Diana Chervatin presenta progetto Mamma-Bambino della Cooperativa Carovana per famiglie e neomamme.. Evento gratuito con offerta volontaria per sostenere il terzo settore in Via del Folo.. Prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite per la lettura della durata di un'ora e mezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cittadella: teatro ed emozioni per la Festa della Mamma a Spazio Officina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “In nome della madre” in scena a Spazio officina di CittadellaIn occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio alle ore 18 lo Spazio Officina di Cittadella (Via del Folo 21) ospita la lettura teatrale... Festa della Mamma: al Maximall Pontecagnano, un weekend di emozioni tra creatività, profumi e benessereUn fine settimana pensato per celebrare uno dei legami più profondi e universali, quello tra madre e figli, trasformando una ricorrenza commerciale... Si parla di: AibiWeek. Mostre, adozioni e teatro: la ricca settimana dell’accoglienza; Serie B, Venezia-Palermo: le probabili formazioni.