In nome della madre in scena a Spazio officina di Cittadella

Domenica 10 maggio alle ore 18, lo Spazio Officina di Cittadella in via del Folo 21 ospita una lettura teatrale intitolata “In nome della madre”, tratta dal romanzo di Erri De Luca. L’evento si svolge in occasione della Festa della Mamma e prevede la rappresentazione di un testo scelto per l’occasione. La rappresentazione è aperta al pubblico e si svolge nello spazio culturale della città.

In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio alle ore 18 lo Spazio Officina di Cittadella (Via del Folo 21) ospita la lettura teatrale “In nome della madre”, tratta dall’omonimo romanzo di Erri De Luca.L’appuntamento unisce parola e musica per restituire una rilettura intensa e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Spazio Eidos, sabato in scena “Juorne”: una storia intensa di madre e figlioTempo di lettura: < 1 minutoProsegue la stagione teatrale presso lo Spazio Eidos in Via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio. Scena Nostra allo Spazio Franco: Sotterraneo porta in scena "Shakespearology"Scena Nostra continua il fine settimana del 17 e 18 aprile allo Spazio Franco con uno degli appuntamenti più attesi della Spring edition: quello con... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Blog | Figli strappati alle madri, il caso di Alba a Padova: ordinato prelievo forzoso - Alley Oop; Ai Giardini Madre Teresa di Torino, oltre gli stereotipi della banlieue; Moby Freak - Buonasera24; Quel che resta di mia madre. Omaggio al mondo creativo di Lorita Chilla. In nome della madre in scena a Spazio officina di CittadellaIn occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio alle ore 18 lo Spazio Officina di Cittadella (Via del Folo 21) ospita la lettura teatrale In nome della madre, tratta dall’omonimo romanzo di ... padovaoggi.it Azione Cuneo organizza un incontro pubblico il 22 maggio presso lo spazio PING di Cuneo, con la partecipazione dell'on. Giulia Pastorella, per discutere della transizione digitale e delle sue implicazioni sui servizi ai cittadini, moderato dalla giornalista Vanna - facebook.com facebook mercoledì 6 maggio alle 11 al #Rizzoli l'Astronauta @esa - @ESA_Italia Luca #Parmitano ( @astro_luca) sarà il protagonista dell’evento “ #Spazio e #fisiologia umana - Sfide e contromisure” insieme a un panel di g x.com