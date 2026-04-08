Caffè Borbone | focus su investimenti e occupazione nel Sud con i sottosegretari Sbarra e Mantovano

Oggi, il sottosegretario alle Politiche per il Sud, Luigi Sbarra, ha visitato, accompagnato dal sottosegretario Alfredo Mantovano, il sito produttivo di Caffè Borbone situato nell’area Asi di Caivano. La visita si inserisce in un contesto di attenzione alle attività industriali e all’occupazione nel Meridione, coinvolgendo rappresentanti governativi impegnati a monitorare lo stato delle imprese locali.

Il sottosegretario con delega alle Politiche per il Sud, Luigi Sbarra, ha visitato oggi, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano, il sito produttivo di Caffè Borbone nell’area Asi di Caivano. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni e mondo produttivo, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e sostenere crescita economica e occupazione in un territorio strategico del Mezzogiorno. Il ruolo della Zes unica. Al centro del dialogo, gli strumenti di incentivazione legati alla ZES Unica Mezzogiorno, indicata come leva fondamentale per attrarre nuovi investimenti e favorire l’insediamento di attività produttive nel Sud Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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